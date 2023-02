Hoher Schaden : Drei Senioren fallen an einem Tag auf Telefonbetrugsmaschen herein

Drei Senioren fallen an einem Tag auf Telefonbetrugsmaschen herein

Immer wieder fallen Menschen im Saarland auf die dreisten Maschen von Telefonbetrügern herein – alleine am Montag waren es drei Senioren aus dem Regionalverband Saarbrücken. Vor welchen Maschen die Polizei jetzt noch einmal warnt.

Immer wieder warnt die Polizei im Saarland vor dreisten Telefonbetrugsmaschen – dennoch fallen immer wieder Menschen auf die Betrüger herein und verlieren dabei teilweise sehr hohe Geldbeträge. So auch am Montag, 13. Februar: Alleine drei Menschen aus dem Regionalverband Saarbrücken wurden laut der Polizei an diesem Tag zum Opfer der Maschen.

Auf diese Maschen sind die Menschen im Regionalverband Saarbrücken hereingefallen

Eine dritte Seniorin fiel auf die mittlerweile regelmäßig eingesetzte Masche herein, bei der per Telefon der Unfall eines Kindes oder Verwandten vorgetäuscht wird. Die Betrüger verlangen dann im Namen von Polizei oder Anwälten die Herausgabe von Geld, um eine vermeintliche Kaution zu stellen. Eine 82-jährige Frau aus Saarbrücken fiel am Montag auf die Masche rein und übergab einem Fremden, der zur ihr kam, wertvollen Schmuck als Kaution. Erst am Samstag hatten Betrüger in Homburg mit der Masche einer Frau Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro stehlen können.