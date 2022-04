Spritztour mit Folgen : Teenager (15) aus Saarlouis fährt mit Kleinbus zu Fast-Food-Restaurant

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarlouis Beamte der Polizei in Saarlouis haben am Sonntagabend einen 15-Jährigen erwischt, der mit einem Kleinbus unter anderem zu einem Fast-Food-Restaurant gefahren ist. Was bisher bekannt ist.

Ein 15-Jähriger aus Wadgassen hat sich am späten Sonntagabend (3. April) hinter das Steuer eines Kleinbusses gesetzt und ist damit unter anderem zu einem Fast-Food-Restaurant gefahren. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis mit. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers (28) aus dem Landkreis Saarlouis, der gegen 22.45 Uhr den Polizei-Notruf wählte, hielten Beamte der Polizeiinspektion (PI) Saarlouis einen Kleinbus an unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle.

Die Beamten staunten dabei nicht schlecht: Als sie an das Fahrzeug herantraten, entdeckten sie am Steuer einen 15-Jährigen, auf dem Beifahrersitz saß ebenfalls ein Jugendlicher (14). Beide waren auf der A 620 in Richtung Luxemburg unterwegs.

„Wie sich später herausstellte, bewohnen beide derzeit eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in der Gemeinde Wadgassen und gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise an die Fahrzeugschlüssel eines Kleinbusses der Einrichtung“, erklärte ein Polizeisprecher. Erstes Ziel ihrer Fahrt war offenbar ein Fast-Food-Restaurant, wo sie sich für ihre Spritztour noch schnell mit ausreichend Verpflegung eindeckten.