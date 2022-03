Polizei sucht Zeugen : Immenser Schaden: Wahllos zahlreiche Autos in St. Ingbert zerkratzt

Autos in Serie zerkratzt: Die Polizei ermittelt in St. Ingbert. (Symbolbild) Foto: gms/Jens Schierenbeck

St. Ingbert Böse Überraschung am Morgen: Autobesitzer in St. Ingbert standen heute vor ihren beschädigten Wagen. Unbekannte haben in der Nacht zahlreiche Autos zerkratzt. Was die Polizei bislang weiß.

Mehrere Autos sind in St. Ingbert massiv beschädigt worden. Das meldet ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag, 29. März. Demnach soll sich ein Unbekannter in der Nacht zuvor mutwillig an den Wagen ausgelassen haben.

Nach bisherigen Ermittlungen muss der Täter mit einem spitzen Gegenstand, möglicherweise mit einem Schlüssel, an den geparkten Fahrzeugen vorbeigegangen sein und dabei den Lack zerkratzt haben.

Bislang meldeten sich die Besitzer von 13 betroffenen Karossen. Dabei soll der Zerstörungswütige wahllos gehandelt haben. Auf SZ-Anfrage hieß es, dass den Fahndern keinerlei Muster bei der Tat aufgefallen sei. Vom einfachen Auto bis zum Nobelschlitten sei alles dabei. Diese standen allesamt in einer Straße.

Der Schaden ist beträchtlich: Er soll nach ersten Schätzungen mindestens 10 000 Euro betragen.

Nun suchen die Beamten Zeugen, denen etwas aufgefallen sein könnte, was womöglich mit der Tat in Zusammenhang steht. Tatort: St.-Barbara-Straße.