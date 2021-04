Heute Morgen in Wiebelskirchen : Mann mit Axt auf Raubzug

Heute Morgen in Wiebelskirchen

Polizeieinsatz nach Raubzug in Wiebelskirchen. Foto: Anja Kernig

Wiebelskirchen Dem 40-jährigen polizeibekannten Neunkircher wird Erpressung, Bedrohung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Auf Raubzug war ein 40-jähriger Mann heute Morgen im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen. Polizeioberkommissar Michael Töllet: „Wir sprechen von Raubzug, weil es sich um mehrere Tatbestände handelt“, darunter Erpressung, Bedrohung und Sachbeschädigung. So hatte der 40-jährige Mann zunächst in der Esso-Tankstelle im Ortskern die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Nachdruck verlieh er seinem Anliegen mittels einer etwa ein Meter langen Axt. Mit dieser beschädigte er anschließend auf der Straße mehrere Fahrzeuge, bevor ihn die eintreffenden Polizeibeamten mittels Teaser, einem aus Distanz wirkenden Elektroschocker, außer Gefecht setzen, entwaffnen und fixieren konnten. Anschließend wurde der Täter in ein Krankenhaus gebracht. Wie Töllet bestätigt, handelt es sich um einen polizeibekannten Neunkircher.