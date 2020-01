Autoknacker unterwegs : Serie von Auto-Aufbrüchen beschäftigt Saarbrücker Polizei

Eine Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen hält die Saarbrücker Polizei in Atem. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Unbekannte haben am Wochenende in St. Arnual und Güdingen mehrere Autos aufgebrochen. Die Fälle ereigneten sich in vier verschiedenen Straßen.

Eine Serie von Auto-Aufbrüchen beschäftigt die Saarbrücker Polizei. Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in St. Arnual und Güdingen mehrere Pkw aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. In den meisten Fällen zerstörten sie nach Angaben der Ermittler die Seitenscheibe des Fahrzeugs. Teilweise konnte die Art und Weise, wie sich der Täter Zutritt zu dem Fahrzeug verschafft haben, aber nicht geklärt werden. Die Fälle ereigneten sich in der Barbarastraße, Brühlstraße, Koßmannstraße in St. Arnual sowie in Güdingen in der Sonnenbergstraße.