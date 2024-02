Gruseliger Fund Spaziergänger finden Knochen in Waldstück bei Sulzbach

Sulzbach · Gruseliger Fund in Sulzbach: Dort sind Fußgänger am Montagabend in einem Waldstück auf Knochen gestoßen. Die Polizei suchte den Fundort am Dienstag großräumig ab.

06.02.2024 , 13:31 Uhr

Knochenfund im Wald 25 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Von Laura Weidig und Thorsten Kremers

Fußgänger sind am Montagabend in einem Waldstück bei Sulzbach auf Knochen gestoßen. Das bestätigte die Polizei auf SZ-Anfrage. Hier geht es zur Bilderstrecke: Knochenfund in Wald bei Sulzbach