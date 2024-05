Vopeliuspark-Schule in Sulzbach Schülerin versprüht Reizgas an Gemeinschaftsschule – sieben Schüler im Krankenhaus

Für einen Großeinsatz von Rettungskräften sorgte am Dienstag, 14. Mai, das Versprühen von Reizgas an der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark in Sulzbach. Das bestätigte die Polizei am Mittag. Insgesamt mussten 30 Schüler sowie eine Lehrerin notärztlich versorgt werden. Die verantwortliche Person wurde bereits gefunden.