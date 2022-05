Polizei ermittelt wegen möglichem Tötungsdelikt : 71-jähriger Rollstuhlfahrer aus Sulzbach mit Stichverletzungen tot in Wohnung gefunden- Obduktionsergebnis liegt nun vor

Update Sulzbach Am Samstag ist in Sulzbach ein 71-jähriger Rollstuhlfahrer tot in seiner Wohnung gefunden worden. Der Mann wies mehrere Stichverletzungen auf. Die Polizei ermittelt wegen einem möglichen Tötungsdelikt.

Die Nachbarin des Toten hatte am Samstag (14. Mai) gegen 20.40 Uhr die Polizei alarmiert. Der 71-jährige alleinstehende Rollstuhlfahrer habe nicht auf ihr Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus reagiert. Das sei laut der Nachbarin sehr ungewöhnlich.

Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken öffnete schließlich die Wohnungstür. Dort fanden sie den Mann nur noch leblos. Er trug laut Polizei mehrere Stichverletzungen. Das Dezernat für Straftaten gegen das Leben hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf der Suche nach einem Täter tappt die Polizei nach SZ-Anfrage noch im Dunkeln. An diesem Sonntag war die Obduktion des 71-Jährigen in der Rechtsmedizin Homburg vorgesehen. Das Ergebnis dieser lag am späten Nachmittag vor. Demnach wies der Mann eine Vielzahl von Stichverletzungen am Oberkörper und Hals vor, die auch zum Tod führten.