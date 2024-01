Fahrer unter Alkoholeinfluss Schwerer Verkehrsunfall bei Neuweiler – Auto stürzt Böschung hinab

Sulzbach-Neuweiler · Am frühen Dienstagabend ist es auf dem Sulzbacher Weg in Sulzbach-Neuweiler zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto stürzte dabei eine tiefe Böschung hinunter. Was bisher über die Unfallursache und den Unfallhergang bekannt ist.

17.01.2024 , 07:51 Uhr

Von Antonia Trinkaus Crossmedia Volontärin