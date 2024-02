Bestätigung der Gerichtsmedizin Menschliche Knochen aus Sulzbacher Wald sind identifiziert

Fußgänger waren am Montagabend in einem Waldstück bei Sulzbach auf Knochen gestoßen. Die Dunkelheit erschwerte die Suche zunächst, weshalb die Beamten die Fundstelle großräumig absperrten. Seit Tagesanbruch am Dienstagmorgen war die Tatorteinheit der Polizei vor Ort, um den Fund zu dokumentieren, zu sichern und das Umfeld der Fundstelle nach weiteren Spuren – Knochen oder Gegenständen – abzusuchen.