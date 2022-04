Haus derzeit nicht bewohnbar : Hoverboard-Akku explodiert: Kellerbrand in Einfamilienhaus in Neuweiler

Hoverboard-Akku explodiert: Kellerbrand in Einfamilienhaus in Neuweiler

Sulzbach Am Mittwochmorgen ist im Sulzbacher Stadtteil Neuweiler der Keller eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Ursache ist nach Auskunft der Polizei die Explosion eines Hoverboard-Akkus.

Um kurz nach 5 Uhr ging am Mittwoch die Brandmeldung bei der Polizei ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist in dem Keller eines Einfamilienhauses im Sulzbacher Stadtteil Neuweiler der Akku eines Hoverboards beim Ladevorgang explodiert. Durch den Knall wurde die vierköpfige Familie wach und verließ laut Polizei eigenständig das Haus im Sonnenweg. Sie blieb unverletzt. Das Feuer im Keller konnte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen.

Nach Auskunft der Polizei ist am Gebäude kein größerer Schaden entstanden. Allerdings konnte die Familie wegen des Rauchs und Rußablagerungen noch nicht in das Haus zurückkehren. Sie ist bei den Großeltern vorübergehend untergekommen. Die Brandermittler können laut Polizei erst am Donnerstag das Gebäude betreten.