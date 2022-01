Feuerwehr ist mit 14 Fahrzeugen vor Ort : Großbrand in Lagerhalle im Sulzbacher Stadtteil Altenwald (mit Bildergalerie)

Update Sulzbach-Altenwald Im Sulzbacher Stadtteil Altenwald stand eine Lagerhalle in Flammen. Die Feuerwehr ist zurzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei rechnet mit einem hohen Sachschaden.

Am Mittwoch, 12. Januar, um kurz vor 19 Uhr wurden die Rettungskräfte über einen Vollbrand in Altenwald informiert. Eine Lagerhalle der Heller Baugesellschaft mit einer Vielzahl an Maschinen stand dort in Flammen.