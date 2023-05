Großaufgebot vor Ort Mann (39) geht nach Ehekrach auf Polizisten los

(lho) Ein aggressiver Ehemann hat in der Nacht zum Sonntag einen größeren Polizeieinsatz in der Sulzbacher Sulzbachtalstraße aus. Der stark alkoholisierte Mann hatte sich mit seiner Frau zuvor lautstark auf der Straße gestritten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Auseinandersetzung wurde um 23.40 Uhr bei der Polizei gemeldet, die Ehefrau war ebenfalls betrunken. Der 39-Jährige soll laut Polizei aggressiv auf die Einsatzkräfte reagiert haben.