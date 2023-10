Kripo in Saarbrücken Suche nach Vermisstem (68) in Saarbrücken – aktuelle Informationen der Polizei

Update vom Freitag, 20. Oktober, 6.24 Uhr: Die Suche nach einem Vermissten wird auch am Freitag, 20. Oktober, die Polizei weiterhin beschäftigen. Denn nach Auskunft der Ermittler bleibt ein 68-Jähriger nach wie vor verschwunden. Nach ihm hatten unter anderem Taucher in Saarbrücken gesucht. Hinweise hatten sie zur Saar geführt, um dort nach dem gebürtigen Saarländer zu fahnden. Die Suche am Ufer und auf dem Fluss war am Mittwochabend vorerst eingestellt worden.