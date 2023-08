32 Stühle in die Saar geworfen Nach Randale in Völklingen empfangen Männer die Polizei mit Hitlergruß

Demnach machten sich vier Täter erst einmal an 32 Stühlen und einem Tisch zu schaffen. In der Nacht auf Mittwoch, 30. August, katapultierten sie die Teile im hohen Bogen in die nahe Saar. Zwischen 3 und 4.30 Uhr sollen sie für die Randale gesorgt haben, meldet ein Sprecher der Polizei in Völklingen am Donnerstagvormittag.