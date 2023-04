Schwieriger Einsatz Über 100 Strohballen brennen: Bilder zeigen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr in Schwarzenholz

Aus bislang ungeklärter Ursache haben am Dienstagvormittag nahe des Lehnenhofes in Saarwellingen Strohballen in einem Ballenlager Feuer gefangen. Die Feuerwehr Saarwellingen war mit über 50 Einsatzkräften aus den drei Löschbezirken Saarwellingen, Schwarzenholz und Reisbach über Stunden im Einsatz.