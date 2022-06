Rund 40 Personen beteiligt : Streit um Grillplatz eskaliert – Massenschlägerei im Strandbad Bosen am Bostalsee

Foto: dpa/Carsten Rehder

Im Strandbad Bosen am Bostalsee ist es am Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen. Was bisher bekannt ist.

Im Strandbad Bosen am Bostalsee ist es am Sonntagnachmittag, 19. Juni, zu einer Massenschlägerei gekommen. Das teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Beteiligt waren nach Angaben eines Polizeisprechers rund 40 Personen. Badegäste hatten demnach die Polizei alarmiert, weil der Sicherheitsdienst vor Ort offenbar mit der Situation überfordert war.

Lesen Sie auch Über zwei Promille Alkohol im Blut : Rettungsaktion auf dem Bostalsee: Beinahe Ertrunkener zeigt sich gegenüber Helfern aggressiv