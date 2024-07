Fahrerwechsel nach Attacke? Stress nach Mark-Forster-Konzert – Betrunkene Fahrerin (36) schlägt Besucherin (43)

Es war ein gelungenes Konzert für die Besucher des Auftritts von Mark Forster (41) aus Kaiserslautern im E-Werk in Saarbrücken. Doch danach kam es bei der Abreise zu einer Auseinandersetzung, die es in sich hatte und vieles von dem zuvor Erlebten bei den Beteiligten zunichte machte. Denn zwei Frauen gerieten aneinander, wobei die mutmaßliche Täterin ihr Opfer geschlagen haben soll. Und das war längst noch nicht alles. Später wollte sie noch etwas vertuschen, so lautet der Verdacht.