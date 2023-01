Polizei ermittelt : Streit in Eiweiler eskaliert: Imbissfahrer wird von Kunden zusammengetreten

Völklingen Ein Streit zwischen einem Imbissfahrer und seinen Kunden ist am Samstag eskaliert. Mehrere Kunden kamen nach einer Bestellung zu seinem Imbiss und schlugen ihn zusammen. Auch ein Baseballschläger wurde von der Gruppe mitgeführt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Gegen 20 Uhr am Samstagabend, 7. Januar, ist der Fahrer eines Imbisses bei einer Auslieferung in Reisbach mit drei Kunden in ein Streitgespräch geraten. Das teilte die Polizei in Völklingen am Sonntagmorgen mit. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt.