Einsatz in Saarbrücken : Heftiger Streit im Drogenmilieu – Zwei Männer verbringen Nacht in Polizeizelle

Polizeieinsatz in Saarbrücken wegen Streit im Drogenmilieu. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Eine Gruppe greift einen Mann in Saarbrücken an. Zwei mutmaßliche Täter sind so aggressiv, dass die Polizei sie vorerst einsperrt. Worum es bei dem Streit in der City gegangen sein soll.