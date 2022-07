Polizei sucht Zeugen : Unbekannter verletzt 13-Jährigen in St. Ingbert mit Stichflamme aus Deo-Spray

St. Ingbert Die Polizei St. Ingbert sucht aktuell nach einem unbekannten Täter, der am Dienstagabend einen 13-Jährigen verletzt haben soll. Der Unbekannte soll dem Jungen mittels einer Deodose und einem Feuerzeug eine Stichflamme ins Gesicht gesprüht haben.

Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstagabend, 26. Juli, gegen 19 Uhr einen 13-jährigen Jungen in St. Ingbert verletzt. Das teilte ein Sprecher der dortigen Polizei mit. Der 13-Jährige saß im Bereich der Bushaltestelle nahe des Schwimmbades „das Blau“ in St. Ingbert mit zwei Freunden, als der Mann an ihnen vorbei lief. „Hierbei zog dieser eine Deodose sowie ein Feuerzeug und hielt dieses vor das Gesicht des Kindes. Danach sprühte der Täter in das Feuer des Feuerzeuges, sodass eine Stichflamme unmittelbar vor dem Gesicht des Kindes entstand“, heißt es in dem Polizeibericht.