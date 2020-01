Kostenpflichtiger Inhalt: Großeinsatz in Steinberg-Deckenhardt

Steinberg-Deckenhardt In Steinberg-Deckenhardt ist ein Mann nach einem Familienstreit aus einem brennenden Haus gerettet worden.

Ein Nachbar soll den 50-Jährigen am Samstagvormittag brennend aus dem Gebäude gezogen haben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Brandklinik. Das Haus im Ortsteil der Gemeinde Oberthal steht noch in Flammen, die Feuerwehr ist im Einsatz. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.