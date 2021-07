Zwei Landkreise besonders betroffen : Starkregen im Saarland sorgt für etliche Feuerwehr- und Polizeieinsätze

Update Saarbrücken/Saarpfalz-Kreis Vollgelaufene Keller und Überflutungen hielten im Saarland am Samstagabend die Einsatzkräfte im Saarland auf Trab. Besonders betroffen waren der Saarpfalz-Kreis und der Regionalverband Saarbrücken.

Starkregen hat im Saarland am Samstagabend für etliche Einsätze von Rettungskräften gesorgt. Die Unwetter verliefen allerdings glimpflich - außer kleineren Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern und zwei Unfällen meldet die Polizei am Sonntagmorgen nichts.

Besonders betroffen von Überflutungen war der Saarpfalz-Kreis. In Kirkel-Altstadt wurde eine Unterführung geflutet und musste von der Freiwilligen Feuerwehr gesperrt werden. Zwischen Kleinblittersdorf und Homburg ging am Abend besonders viel Regen runter - in mehreren Orten kam es hier zu Einsätzen wegen überfluteter Keller und Straßen.

In Ommersheim musste ein Heizungskeller von der Feuerwehr leer gepumpt werden. Wegen Wassereinbrüchen in Gebäuden gab es auch im Homburger Stadtgebiet zahlreiche Einsätze. Auch St. Ingbert, das Mandelbachtal und Blieskastel waren betroffen. Zwischen St. Ingbert und dem Flughafen Ensheim kippte am Samstagabend ein Baum auf die Straße, der kurzfristig den Verkehr behinderte. In St. Ingbert war vor allem die Johannisstraße von Überschwemmungen betroffen.

Ein ähnliches Bild bot sich im Regionalverband Saarbrücken. Hier mussten die Feuerwehren zwischen 19.04 Uhr und 20.32 Uhr insgesamt 40 Mal unwetterbedingt ausrücken. Dabei entfielen alleine 15 Einsätze auf Sulzbach und sieben auf Dudweiler. Der Großteil der restlichen Einsätze musste in den östlichen Teil der Landeshauptstadt gefahren werden. In allen Fällen handelte es sich laut der Feuerwehr Saarbrücken hauptsächlich um überflutete Keller und Straßen.