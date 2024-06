Auf der Mott Mutmaßliche Pfefferspray-Attacke überschattet Eröffnung von St. Wendeler Stadtfest

Trockenes Husten, starkes Brennen im Hals, Würgereiz und Schwindel – so ging es am Freitag, 7. Juni, um 22.45 Uhr einigen Besuchern auf dem St. Wendeler Stadtfest, als sie sich bei der Polizei meldeten. Dazu kamen noch gerötete und tränende Augen. Was war passiert?