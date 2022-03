Polizei bittet um Hinweise : Diebstähle im Kreis St. Wendel: Wasserbausteine aus dem Dörrbach und tausende Bienen in Freisen gestohlen

Sotzweiler Die Polizeiinspektion St. Wendel macht auf zwei kuriose Diebstähle im Landkreis aufmerksam. Aus dem Dörrbach sind schwere Wasserbausteine gestohlen worden. In der Gemeinde Freisen sind vier Bienenvölker spurlos verschwunden. Der Schaden ist immens.

Im Bereich der Gemarkung „In der Bauswies“ zwischen Tholey-Sotzweiler und Lebach-Thalexweiler (parallel zur B 269, in Höhe der Autobahnmeisterei) sind aus dem Bachbett des Dörrbaches Wasserbausteine gestohlen worden. Die Anlage mit Fischrampe wurde erst im Dezember 2021 fertiggestellt. Aufgrund der Größe und Schwere der Steine können diese nur mit einem Laster mit Greifer abtransportiert worden sein, so ein Sprecher der Polizeiinspektion St. Wendel. Die Kosten für die Wiederherstellung der Anlage beläuft sich, laut vorläufigem Kostenvoranschlag, auf einen fünfstelligen Betrag.

Am vergangenen Sonntag ist zudem der Polizeiinspektion der Diebstahl von vier Bienenvölkern in Freisen-Haupersweiler gemeldet worden. Bei dem Tatzeitraum soll es sich um den 15. bis 20. März handeln. Die Bienenvölker (circa 5000 Bienen pro Volk) befanden sich in Holzkisten auf einem umzäunten Grundstück in Verlängerung der Wilhelmstraße in Richtung L309 zwischen Oberkirchen/Leitersweiler.