Notversorgung Alkoholisiert gegen Strommast gefahren – Stromausfall in St. Wendel nach Unfall

St. Wendel · Am Samstag ging in einigen Haushalten in St. Wendel plötzlich das Licht aus: Ein Autofahrer war gegen einen Strommast gefahren und hatte so einen Stromausfall verursacht. Gegen den Fahrer wurden nun gleich mehrere Verfahren eingeleitet.

16.09.2024 , 16:50 Uhr

Foto: dpa/Marcus Brandt