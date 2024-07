Polizei sucht nach Hinweisen Unbekannter versprüht Reizgas in Bar in St. Wendel – mehrere Leichtverletzte

St. Wendel · Mehrere Leichtverletzte in einer Shisha-Bar in St. Wendel – das meldet die Polizei am Sonntagmorgen. Demnach wurde von einem unbekannten Täter Reizgas durch das Fenster in die Bar gesprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

14.07.2024 , 10:08 Uhr

Foto: dpa/Nicolas Armer