Absicht oder Unfall? : St. Ingbert: Zwölfjähriger Schüler versprüht Pfefferspray - zehn Kinder leicht verletzt

St. Ingbert Einen größeren Rettungsdienst-Einsatz in St. Ingbert gab es am Montagvormittag nahe der Kaiserstraße. Der Grund: Beim Gang zur Stadtbücherei ging das Pfefferspray eines Schülers los. Grund könnte ein Streit gewesen sein.

Zehn Schüler der 26 Schüler großen Klasse klagten in der Folge über Atembeschwerden und Augenjucken. Sie gelten laut Polizei als leicht verletzt und mussten in das Homburger Uniklinikum gebracht werden, teilweise, um die Augen auszuspülen.

Der zwölfjährige Junge wurde vor Ort nicht mehr angetroffen, eine Streife fand ihn im Elternhaus. Ein Ermittlungsverfahren in der Sache wurde eingeleitet – wird aber aufgrund des Alters des Kindes keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Man gehe die üblichen Schritte in der Jugendsachbearbeitung an, so ein Sprecher der Polizei. Das inkludiere auch eine Aufarbeitung des Vorfalls mit den Eltern des Jungen.