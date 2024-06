Unfall in St. Ingbert Lkw kracht in Peugeot – Fahrerin muss ins Krankenhaus

Eine Peugeot-Fahrerin hat am Montag, 17. Juni, gegen 8 Uhr beim Einbiegen in die St. Ingberter Oststraße vom Obi-Baumarkt aus einen herannahenden Lkw übersehen. Grund dafür könnte auch eine defekte Ampel gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Der 40-Tonner erfasste den abbiegenden Peugeot seitlich und schleuderte ihn dabei um die eigene Achse. Bei der Kollision brach die Vorderachse des Pkw und die Front des Wagens wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.