Versuchter Einbruch : Unbekannter versucht abgestelltes Auto zu stehlen

St. Ingbert Der Täter schlug direkt auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt zu.

In der Dudweiler Straße hat eine bisher unbekannte Person versucht gewaltsam in ein Auto einzubrechen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen Montag, 9. September, 9 Uhr und Dienstag, 10. September, 11.30 Uhr. Das Fahrzeug war während dieser Zeit auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarktes abgestellt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.