Gefährlichr Eingriff in den Straßenverkehr : Unbekannter stellt Verkehrsschild mitten auf Fahrbahn

Die Polizei in St. Ingbert ermittelt aktuell wegen eines besonders heimtückischen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein unbekannter Täter hatte am Mittwochabend, 11. Dezember, in der Nähe des Landesverwaltungsgerichtes ein Verkehrsschild direkt hinter einer Kurve auf die Fahrbahn der Straße Am Markt gestellt. Als gegen 20.33 Uhr eine 39-jährige Frau aus St. Ingbert in ihrem Wagen die Straße entlangfuhr, kollidierte sie mit dem Schild und schleifte dieses etwa zwei Meter weiter. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw der Frau beschädigt. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.