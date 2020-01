Flüchtiger Parkrempler : Unbekannter beschädigt Fahrzeug auf Schulparkplatz

(Symbolbild). Da ist der Lack ab: Nachdem er ein anderes Auto touchiert hat, flüchtete ein Unbekannter unerlaubt vom Parkplatz einer Schule in St. Ingbert. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

St. Ingbert Der Unfall ereignete sich vor kurzem auf dem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule in St. Ingbert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einen leichten Sachschaden hat ein unbekannter Fahrer mit seinen Wagen an einem grauen Renault Capture (Baujahr 2016) verursacht. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Laut Polizei waren an dem beschädigten Fahrzeug noch leichte weiße Lackabriebe zu erkennen.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 10. Januar, zwischen 9 und 14.10 Uhr auf dem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule in St. Ingbert, in der Straße zur Schnapphahner Dell.