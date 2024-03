Einbruch in wenigen Minuten Unbekannte brechen in Tankstelle in St. Ingbert ein und klauen Tresor

Bislang noch unbekannte Täter sind am 25. März um 2.03 Uhr in der Ensheimer Straße in St. Ingbert in eine Tankstelle eingebrochen. Das teilte ein Sprecher Polizei am Montagmorgen mit. Demnach befuhr der Täter zu diesem Zeitpunkt mit einem hochmotorisierten Kombi der Marke Audi das Tankstellen-Gelände. „Zur gleichen Zeit näherten sich vier weitere Täter fußläufig“, teilte der Sprecher mit.