BMW in Innenstadt von St. Ingbert beschädigt : Polizei sucht nach Parkrempler in St. Ingbert

Polizei sucht nach Parkrempler in St. Ingbert

BMW in Innenstadt von St. Ingbert beschädigt

(Symbolbild). Nachdem er einen anderen Wagen beim Ausparken touchierte, sucht die Polizei in St. Ingbert nun nach dem flüchtigen Unfallfahrer. Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Der Unfallfahrer hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne nach dem durch ihn entstandenen Schaden zu sehen.

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen einen blaufarbenen 3er BMW in der Innenstadt von St. Ingbert. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich Vorfall bereits in der Nacht vom vergangenen Mittwoch, 4. Dezember, auf Donnerstag, 5. Dezember, zwischen 23 und 16 Uhr in der Kaiserstraße, Höhe Anwesen 195. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.