Unfall auf Schmelzerparkplatz : 83-jährige Frau beschädigt Peugeot beim Ausparken

(Symbolbild). Auf dem Schmelzerparkplatz in St. Ingbert ist es erneut zu einem Unfall gekommen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

St. Ingbert Die Polizei in St. Ingbert sucht nun nach weiteren Zeugen für den Unfall.

Erneut ist es auf dem Schmelzerparkplatz im Bereich der Poststraße in St. Ingbert zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, streifte am Mittwochvormittag, 29. Januar, zwischen 9.30 und 10 Uhr, eine 82-Jährige vermutlich beim Ausparken mit ihren silbernen Mercedes Benz den seitlich angrenzenden grauen Peugeot einer 36-Jährigen. Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Streifschäden.