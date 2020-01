Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in der Fliederstraße

Unfallflucht in der Fliederstraße

(Symbolbild). Die Polizei sucht in St. Ingbert einen flüchtigen Unfallfahrer. Dieser hatte mit seinen Wagen den schwarzen Smart eines Mannes aus Saarbrücken beschädigt. Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Wagen einen Pkw aus Saarbrücken und fuhr dann einfach davon.

Ein unbekannter Autofahrer hat einen Verkehrsunfall in der Fliederstraße in St. Ingbert verursacht. Der Vorfall soll sich laut Polizei bereits in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr und Donnerstag, 23. Januar, 15 Uhr ereignet haben.