Zeugen gesucht Polizei stoppt 84-Jährigen in demoliertem Audi

Ein dunkelblauer Audi A6 ist am frühen Sonntagmorgen in St. Ingbert anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen: Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilt, ist ihr gegen 4.15 Uhr eine Verkehrsgefährdung gemeldet worden. Demnach fuhr das Fahrzeug in der Saarbrücker Straße offenbar in Schlangenlinien, kam dabei mehrfach von der Fahrbahn ab und fuhr teilweise auf dem Gehweg.