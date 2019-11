Unbekannte Menge Bargeld entwendet : Schwerer Diebstahl in St. Ingberter Gaststätte

(Symbolbild). Über ein Fenster drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in St. Ingbert ein und entwendeten eine unbekannte Menge Bargeld. Foto: dpa/Daniel Maurer

St. Ingbert Nachdem der oder die Täter über ein Fenster einbrachen, knackten sie mehrere Spielautomaten.

Wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt momentan die Polizei in St. Ingbert. Demnach sollen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch, 27. November, auf Donnerstag, 28. November, zwischen 2 und 4 Uhr in eine Gaststätte in der Oberen Kaiserstraße, an der Einmündung zur Spieser Straße eingebrochen sein.