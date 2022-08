Stadtteil Rentrisch : Feuerwehr-Einsatz in St. Ingbert: Anwohnerin findet Kaiserskorpion im Treppenhaus

Feuerwehr-Einsatz in St. Ingbert: Anwohnerin findet Kaiserskorpion im Treppenhaus

Einen Kaiserskorpion fing die Feuerwehr in einem Anwesen in Rentrisch ein. Foto: Christoph Gillmann

St. Ingbert Ungewöhnlicher Besucher in einem Haus in St. Ingbert-Rentrisch: Dort fand eine Anwohnerin einen großen Skorpion im Treppenhaus. Die Feuerwehr Rentrisch musste anrücken.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz ist am Donnerstagabend, 25. August, die Feuerwehr Rentrisch ausgerückt: Eine Anwohnerin der Straße Am Lottenhammer in St. Ingbert-Rentrisch hatte einen großen Skorpion im Treppenhaus entdeckt und Alarm geschlagen.