Fund im Rewe-Markt Ehrliche Finderin gibt Geldbörse mit hohem vierstelligen Betrag bei Polizei St. Ingbert ab

St. Ingbert · Eine ehrliche Finderin hat den Eigentümer eines verloren geglaubten Geldbeutels in St. Ingbert sehr glücklich gemacht. In der Geldbörse war Bargeld in vierstelliger Höhe.

11.04.2023, 16:27 Uhr

Foto: dpa-tmn/Jens Schierenbeck