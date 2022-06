Ermittlungen zur Ursache laufen : Feuerwehr muss wegen Waldbrand in St. Ingbert ausrücken

Ein Feuerwehrmann löscht letzte Glutnester nach einem Waldbrand in Brandenburg (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

St. Ingbert Am Mittwoch hat eine Waldfläche in Höhe der A6-Anschlussstelle St. Ingbert-West in Flammen gestanden. Die Polizei sucht jetzt nach der Ursache.

Kurz vor 13 Uhr ist der Polizeiinspektion St. Ingbert am Mittwoch (15. Juni) ein Feuer in einem Waldgebiet in Höhe der Anschlussstelle der A6 St. Ingbert-West gemeldet worden. Im Waldgebiet „Auf Mühlental“ fanden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eine circa 100 Quadratmeter große, im Vollbrand stehende Waldfläche vor. Nach einer Stunde konnte das Feuer im Buschwerk und auf dem Waldboden gelöscht werden. Die Feuerwehr verhinderte so ein mögliches Überspringen der Flammen auf Bäume.