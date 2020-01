Kollision von zwei Fahrzeugen : Unfall auf der A6 ruft Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert auf den Plan

St. Ingbert Im Bereich der Grumbachtalbrücke führte die Kollision zweier Pkws zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert. Eine verletzte Person musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Autofahrer, die auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs waren, sind am Montagmorgen, 20. Januar, im Baustellenbereich vor der Grumbachtalbrücke südlich von St. Ingbert mit ihren Wagen kollidiert. Erste Meldungen sprachen davon, dass mehrere Personen eingeschlossen gewesen wären, was durch die zuerst vor Ort eintreffenden Rettungskräfte aber nicht bestätigt werden konnte.