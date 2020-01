Mehrere Gegenstände entwendet : Dieb zerbricht Autoscheibe und stiehlt Geldbörse

St. Ingbert Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter und sucht nach Zeugen.

Mitten in der Innenstadt von St. Ingbert ist ein bisher unbekannter Täter in ein abgestelltes Auto eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter in der Nacht von Sonntag, 5. Januar, auf Montag, 6. Januar, mit einem Gegenstand die vordere Seitenscheibe eines Pkws ein, der auf dem Schmelzerparkplatz in der Poststraße abgestellt worden war.