Vierstelliger Sachschaden : Betrunkener Autofahrer beschädigt Verkehrskreisel in St. Ingbert

Betrunkener Autofahrer beschädigt Verkehrskreisel in St. Ingbert

St. Ingbert Ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer zog den stark beschädigten Unfallwagen an den Rand. Die Polizei sucht nun nach dem Helfer und weiteren Zeugen.

Ziemliches Glück hatte ein 29-Jähriger Fahrer eines BMWs am vergangenen Samstagmorgen, 23. November, in St. Ingbert gehabt. Der Mann aus der Mittelstadt fuhr laut Polizei gegen 6.50 Uhr mit seinem Wagen die Oststraße in Richtung Blieskasteler Straße. Dabei verlor er im dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mir der Kreisverkehrs-Insel.