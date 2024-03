Polizei greift ein Über 23 000 Euro für eine neue Dachrinne – Bankangestellte bewahren St. Ingberter vor Betrug

Versuchter Betrug in St. Ingbert: Drei Männer hatten dort am Freitag, 15. März, am Haus eines 88-jährigen St. Ingberters geklingelt und vorgegeben, dass die Dachrinne an seinem Haus saniert werden müsse. Wie die Polizei St. Ingbert mitteilt, willigte der Senior ein – und hätte dadurch beinahe eine große Menge Geld verloren.