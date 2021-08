Schockanruf in St. Ingbert : Falsche Polizistin bringt 69-Jährigen um vierstelligen Geldbetrag

St. Ingbert Die Frau, die sich als Polizeioberkommissarin ausgab, erzählte dem Geschädigten von einem tödlichen Verkehrsunfall seiner Tochter - damit sie nicht ins Gefängnis komme, müsse er jetzt einen fünfstelligen Geldbetrag überweisen.

Die angebliche Polizeioberkommissarin rief bei dem Mann an und erzählte ihm, dass seine Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und jetzt in Haft komme. Um das zu verhindern, sei es nötig, sofort einen Betrag in Höhe von 15 000 Euro zu zahlen. Der 69-jährige Mann zahlte daraufhin 5000 Euro per Überweisung.