Verein spricht von Verletzungsgefahr Sportplatz zerstört – FSG Ottweiler/Steinbach verlegt Heimspiel und sagt Oktoberfest ab

Lange wurde es geplant und bei vielen herrschte große Vorfreude aufs Oktoberfest am kommenden Samstag, 21. Oktober im Vereinsheim am Sportplatz in Ottweiler-Steinbach – und jetzt ist alles für die Katz’. Denn Unbekannte haben aus dem anliegenden Sportplatz ein Schlachtfeld gemacht. Die Polizei in Neunkirchen ermittelt.