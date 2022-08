Auf Höhe der Schleuse Lisdorf : Sportboot auf der Saar gekentert – Besatzung rettet sich an Land

Foto: Polizeiinspektion Saarlouis

Saarlouis Auf der Saar ist am Sonntag in Höhe der Schleuse Lisdorf ein Sportboot gekentert. Die vier Besatzungsmitglieder und drei Hunde an Bord konnten sich rechtzeitig an Land retten und blieben unverletzt.

Mögliche Ursache für den Vorfall auf der Saar in Höhe der Schleuse Lisdorf könnten ein Loch im Rumpf oder Probleme mit einem Verschlussstopfen gewesen sein, erklärte der Bootsführer der Polizei. Das rund fünf Meter lange Boot war vollgelaufen und schließlich gekentert. Menschen und Hunde retteten sich laut Polizei mit einem Sprung in die Saar. Sie waren mit ihrem Boot von Völklingen kommend auf der Saar unterwegs gewesen.

