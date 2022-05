Falsch verstandenes Freundschaftsspiel : Spielabbruch in Weiskirchen: Kicker prügeln sich auf Fußballfeld – Beteiligter schwerverletzt im Krankenhaus

Spielabbruch in Weiskirchen: Kicker prügeln sich auf Fußballfeld – Beteiligter schwerverletzt im Krankenhaus

fußball-Freundschaftsspiel ist in Weiskirchen-Thailen ausgeartet. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Weiskirchen Tumult bei einer Begegnung, die eigentlich als Freundschaftsspiel angesagt war. Doch davon war am Sonntag in Weiskirchen-Thailen nichts zu spüren. Der Schiedsrichter musste die Partie SF Thailen gegen 1. FC Fitten abbrechen. Die Polizei stürmte das Spielfeld.

Ein Freundschaftsspiel ist im Weiskircher Ortsteil Thailen völlig aus dem Ruder gelaufen. Spieler der gegnerischen Mannschaften fielen übereinander her und prügelten aufeinander ein. Dem Schiedsrichter blieb keine Wahl: Er brach die Partie ab. Die Polizei kam mit mehreren Wagen, um am Sonntagnachmittag, 22. Mai, für Ordnung zu sorgen.

Die Teams ließen keine Ruhe. Spieler beleidigten sich gegenseitig. Polizisten kamen mit drei Fahrzeugen an. Eine Stunde brauchte es, bis sich die Lage beruhigt hatte.

Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage berichtet, sollen die beiden Kicker, die sich so brutal in die Haare bekommen hatten, um die 20 Jahre sein. Inwieweit auch Fans in den Eklat verwickelt waren, soll jetzt geklärt werden.