Spielabbruch in Bildstock : Schlägerei mit Körperverletzung bei Fußballspiel – Platzverweise und Strafanzeigen

Spielabbruch in Bildstock

Bildstock Es sollte ein Freundschaftsspiel werden, doch das Spiel zwischen dem SF Obersalbach und der DJK Bildstock eskalierte offenbar schnell in einer Schlägerei. Die Polizei musste mit mehreren Einsatzkräften eingreifen.

Beim Freundschaftsspiel zwischen dem SF Obersalbach und der DJK Bildstock hat es am Sonntag auf dem Fußballplatz in Bildstock eine Schlägerei gegeben. Das teilte die Polizei Sulzbach am Montag mit. Der Streit begann offenbar nach einem Foulspiel.